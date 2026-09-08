БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Арест «Профессора Молчанова» на Шпицбергене: произвол Осло или ловушка для Северного флота со стратегическими последствиями

Арест «Профессора Молчанова» на Шпицбергене: произвол Осло или ловушка для Северного флота со стратегическими последствиями

В НАТО обвиняют нас в подготовке десанта на норвежский архипелаг. А что, если это уловка в стиле «Держи вора»? Сергей Ищенко На фото: научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» (Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС) Чем дольше продолжается история с арестом норвежскими властями на Шпицбергене по иску украинского «Нафтогаза» российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», тем больше вопросов она вызывает.

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Andreyизменено

Выставить норвам счётец за простой судна, не полученную вовремя пищу и оборудование, за незаконное использование территории палубы, за отправку Варшавянки, и пр. - с оплатой не позднее 5 дней, или она начнет действовать.