Беглый журналист Шарий рассказал, почему военные находят убежище в ямах и детских садах Ирина ОрлонскаяВ своем видео беглый украинский блогер Анатолий Шарий высказал озабоченность по поводу ситуации на передовой между российскими войсками и Вооруженными силами Украины.