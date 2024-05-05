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Беглый журналист Шарий рассказал, почему военные находят убежище в ямах и детских садах

Беглый журналист Шарий рассказал, почему военные находят убежище в ямах и детских садах

Беглый журналист Шарий рассказал, почему военные находят убежище в ямах и детских садах Ирина ОрлонскаяВ своем видео беглый украинский блогер Анатолий Шарий высказал озабоченность по поводу ситуации на передовой между российскими войсками и Вооруженными силами Украины.

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