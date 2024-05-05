Беглый журналист Шарий рассказал, почему военные находят убежище в ямах и детских садах Ирина ОрлонскаяВ своем видео беглый украинский блогер Анатолий Шарий высказал озабоченность по поводу ситуации на передовой между российскими войсками и Вооруженными силами Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии