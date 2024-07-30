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Защитник "Пари НН" Тихий высказался о неудачном старте в чемпионате России

Защитник "Пари НН" Тихий высказался о неудачном старте в чемпионате России

Нижегородский "Пари" продолжает испытывать трудности в новом сезоне чемпионата России. После поражений от "Рубина" (2:4) и ЦСКА (0:3) в первых двух турах его представители пытаются найти причину своих неудачных выступлений.

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