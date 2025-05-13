Многие заводы НАТО по производству оружия и боеприпасов с трудом наращивают объемы производства, в то время как многие европейские страны истощают свои запасы, чтобы удовлетворить потребности союзника, имеющего ненасытные аппетиты в вооружении.
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