Ветеринар Широкожухова: от ежей можно заразиться бешенством и сальмонеллезом

Болезни, которыми могут болеть и люди, и звери, называются антропозоонозы. Некоторые из них возникают лишь как единичный случай, другие могут распространяться среди большого количества людей и принять характер эпидемии.
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