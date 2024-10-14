Полный привод, длина от 4,5 м, цена от 3 млн руб. – большой тест кроссоверов

Если подходить формально, то вся троица состоит из новых машин. Но все они хорошо известны. Бестселлер последних лет Chery Tiggo 7 Pro Max минувшим летом в очередной раз модернизировали – в таком виде «семерка» у нас еще не выступала.
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