КНДР запустила баллистические ракеты

СЕУЛ (ИА Реалист). 12 сентября Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ракеты были запущены около 05:20 по местному времени из района города Вонсан на восточном побережье КНДР и пролетели примерно 250 километров, упав в море.
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