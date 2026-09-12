КНДР запустила баллистические ракеты

СЕУЛ (ИА Реалист). 12 сентября Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ракеты были запущены около 05:20 по местному времени из района города Вонсан на восточном побережье КНДР и пролетели примерно 250 километров, упав в море.