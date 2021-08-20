Меркель стоило бы прислушаться - Зеленский заявил, что Германия не усидит на двух стульях

Зеленский прокомментировал попытки Меркель сохранить хорошие отношения и с Россией и с Украиной. Германии не сможет усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и Российской Федерацией, поскольку "расстояние между этими стульями увеличивается".
Зеленский прокомментировал попытки Меркель сохранить хорошие отношения и с Россией и с Украиной. Германии не сможет усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и Российской Федерацией, поскольку "расстояние между этими стульями увеличивается".
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