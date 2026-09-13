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Аргументы и Факты

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Axios: Иран применял искусственный интеллект Claude для слежки за ВМС США

Axios: Иран применял искусственный интеллект Claude для слежки за ВМС США

Связанные с Ираном структуры применяли искусственный интеллект Claude, разработанный компанией Anthropic, для сбора разведданных о кораблях ВМС США, а также для продвижения своих идей.

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