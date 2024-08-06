Трое детей и двое взрослых пострадали при обстреле ВСУ города Суджа Курской области

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали ночью 6 августа при обстреле города Суджа Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.
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