Администрация Иркутска передала бойцам на СВО более 90 комплектов для РЭБ

Администрация Иркутска собрала очередную партия груза для наших бойцов на СВО. На этот раз по их просьбам собрали и отправили наборы комплектующих для изготовления 90 средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии