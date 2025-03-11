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Царьград

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Названа дата окончания боёв в Курской области: Радоваться рано. Под прицелом ещё 2 региона — полковник Матвийчук

Названа дата окончания боёв в Курской области: Радоваться рано. Под прицелом ещё 2 региона — полковник Матвийчук

Матвийчук раскрыл, когда ВС России полностью выбьют ВСУ из Курской области. Это может произойти уже скороСитуация в Курской области может кардинально измениться в течение десяти дней.

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