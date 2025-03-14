В Твери сотрудники правового отдела регионального УМВД провели беседу по профилактике мошенничества в доме-интернате для престарелых

В Твери в доме-интернате для престарелых и инвалидов прошла встреча сотрудников правового отдела УМВД России по Тверской области с пожилыми людьми, которые попали в это учреждение по различным жизненным обстоятельствам.
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