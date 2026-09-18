Китайский телескоп с ИИ-агентом вошёл в отчёт Стэнфорда как эталон применения ИИ в науке

Китайская система Xingyu передала полный цикл наблюдений — от постановки задачи до открытия — и открыла 8 сверхновых Телескоп Xingyu, разработанный Национальными астрономическими обсерваториями Китая (NAOC) при Академии наук КНР, включен в отчёт Stanford University* AI Index Report за 2026 год как образцовый случай применения искусственного интеллекта в физике и астрономии.
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