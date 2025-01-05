Фабрика елочных игрушек увеличила производство новогодней продукции благодаря нацпроекту

Московская компания «ЮниОпт», работающая под брендом «Коломеев», в два раза увеличила выпуск стеклянных елочных игрушек благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда», который завершился в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии