Менеджеры по продажам возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о подработке без опыта в УрФО

Эксперты «Авито Подработки» изучили предложения о подработке без опыта за январь-июнь 2026 года. В Уральском федеральном округе бизнес-заказчики готовы платить менеджерам по продажам в среднем 77 190 руб/мес (+11% за год).
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