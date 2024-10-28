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SCMP: Путин победил Запад и не позволил изолировать РФ

SCMP: Путин победил Запад и не позволил изолировать РФ

РИА Новости/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев Вопреки ожиданиям властей Соединенных Штатов, санкции не смогли разрушить российскую экономику, как это было сделано с Венесуэлой и Кубой, а президент РФ Владимир Путин одержал победу, сплотив вокруг государства большое количество сторонников новой финансовой системы и справедливого миропорядка, сообщает китайская газета South China Morning Post.

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