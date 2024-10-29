«Цель 8255»: почему самолёт Матиаса Руста так и не сбили

28 мая 2017 года исполнилось 30 лет с того момента, как 18-летнему немецкому пилоту-любителю Матиасу Русту удалось совершить перелет из Гамбурга в Москву и беспрепятственно приземлиться на Красной площади.
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