Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Вставай, весь коллективный Запад? Началась подготовка к войне с Россией

Вставай, весь коллективный Запад? Началась подготовка к войне с Россией

Sebastian Kahnert/Globallookpress Силы киевского режима полностью исчерпали возможности, заметил Константин Сивков.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Коллективный запад - МАНЬЯКИ!! Они прямо с 8 мая 1945 года  мечтают воевать  вначале с СССР, а потом, после искусственного развала СССР -  с Россией.
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6 час.
Галина Дьячина
и чего..хотят конца европы...и мира..всё будет зеркально..
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3 час.

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