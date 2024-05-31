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RT Russia

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Политолог: НАТО может вынудить Молдавию предоставить военные аэродромы для F-16

Политолог: НАТО может вынудить Молдавию предоставить военные аэродромы для F-16

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT заявил, что ответственность за разрушение и различного рода военные провокации на территории России лежит на странах Североатлантического Альянса, поставляющих на Украину дальнобойное оружие.

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