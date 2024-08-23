В ООН прокомментировали ситуацию с воюющей за Киев американской ЧВК

Скриншот видео В офисе генерального секретаря ООН прокомментировали информацию о том, что на стороне Киева в зоне проведения специальной военной операции воюют наемники из американской частной военной компании.
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