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В ООН прокомментировали ситуацию с воюющей за Киев американской ЧВК

В ООН прокомментировали ситуацию с воюющей за Киев американской ЧВК

Скриншот видео В офисе генерального секретаря ООН прокомментировали информацию о том, что на стороне Киева в зоне проведения специальной военной операции воюют наемники из американской частной военной компании.

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