В США готовятся к всеобъемлющему эмбарго на торговлю с Россией

Ввиду того что санкции против России становятся все слабее и неэффективнее, США могут пойти на крайние меры, чтобы лишить РФ экспортных доходов, а именно — на радикальное всеобъемлющее эмбарго, пишет РИА Новости.
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