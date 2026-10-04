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Жезуш не извиняется перед Роналду: «За что? Я беру на себя ответственность за решение о разминке, но просить прощения? У кого? Ни перед кем не извиняюсь»

Жорже Жезуш не собирается извиняться перед Криштиану Роналду . Ранее журналист Эду Агирре, друг 41-летнего форварда, заявил , что главный тренер сборной Португалии в личной беседе попросил у игрока прощения за то, что заставил разминаться, но не выпустил на поле в матче с Норвегией в конце сентября.

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