Продолжаем отмечать! В Березовском поселении прошли "Блинные посиделки-Разгуляй". Гости мероприятия собрались, чтобы вспомнить русские обычаи и встретить окончание зимы.
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Продолжаем отмечать! В Березовском поселении прошли "Блинные посиделки-Разгуляй". Гости мероприятия собрались, чтобы вспомнить русские обычаи и встретить окончание зимы.