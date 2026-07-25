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ВЕСТИ КРЫМ

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В Ялте планируют открыть новый центр протезирования и реабилитации для людей с инвалидностью

В Ялте планируют открыть новый центр протезирования и реабилитации для людей с инвалидностью

Республике Крым, Нижегородской области и Красноярскому краю будет направлено 360 миллионов рублей на создание центров протезно-ортопедической помощи и реабилитации, сообщили в пресс-службе правительства России.

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