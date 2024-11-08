Сергей Собянин рассказал об исторических объектах городского хозяйства Москвы

Мэр перечислил важные исторические объекты В своём официальном телеграмм-канале мэр города Сергей Собянин рассказал о том, как в Москве сохраняют объекты городского хозяйства, ставшие культурным наследием для столицы.
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