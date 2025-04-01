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Просто вкусно готовим

1 подписчик

Суп из лопуха – необычный, полезный и вкусный рецепт, который вас удивит!

Суп из лопуха – необычный, полезный и вкусный рецепт, который вас удивит!

5/5 - (1 голос) Как приготовить суп из лопуха? Неожиданный, но вкусный рецепт! Если вам кажется, что лопух – это просто сорняк, спешим вас переубедить! Этот удивительный корень с древних времён используется в кулинарии и народной медицине.

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