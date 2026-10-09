🤖 Участник «Битвы роботов» из Симферополя показал закулисье чемпионата Капитан, главный инженер, программист команды «Х'Ассашин» Святослав Колесников рассказал о подготовке роботов к боям.
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