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Шэмс Чарания: «Голден Стэйт» и «Бостон» вели переговоры по обмену Брауна незадолго до трейд-дедлайна. «Уорриорз» решили не идти по этому пути»

Инсайдер Шэмс Чарания поделился информацией о « Голден Стэйт » и возможной сделке по обмену Джейлена Брауна из «Бостона».

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