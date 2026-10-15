«Сделка Путина-Трампа»: Брюссель не трезвеет, Каллас пустилась во все тяжкие

Европейские элиты бьются в истерике, но первый танкер с российским дизелем уже в пути Константин Ольшанский Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press Дизельная сделка между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вызвала в Европе эффект разорвавшейся бомбы.