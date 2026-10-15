Европейские элиты бьются в истерике, но первый танкер с российским дизелем уже в пути Константин Ольшанский Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press Дизельная сделка между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вызвала в Европе эффект разорвавшейся бомбы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Чеченец, назвавшись участником СВО, напал на таксиста и угнал авто, теперь его родня и какой-то начальник розыска угрожают водителю
- Он не взорвался на баркасе: Подлинная история «Красного шайтана» - реального Верещагина, который оказался круче своего киногероя
- «Конец живого товара»: как генерал Ермолов за один день закрыл главный рынок невольников Кавказа
Свежие комментарии
- НАТО готовит даль...
- Дело не спустили ...
- Санду готовит Мол...
Мерц не ВСУ поддерживает, Мерц пытается спасти нацизм в Украине.