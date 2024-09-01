Аналитики зафиксировали спад потребления россиян

Показатель снизился до минимума за год По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Минэкономразвития, в июне 2024 года темпы роста потребления в России замедлились до 5,5%.
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