Следователи установили местонахождение актера Смольянинова. Его обвиняют в распространении фейков о ВС РФ

ТАСС: следователи СК РФ установили местонахождение актера-иноагента Смольянинова Следователи установили местонахождение актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов), обвиняемого в экстремизме и распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России (ВС РФ).