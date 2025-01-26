Следователи установили местонахождение актера Смольянинова. Его обвиняют в распространении фейков о ВС РФ

ТАСС: следователи СК РФ установили местонахождение актера-иноагента Смольянинова Следователи установили местонахождение актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом, внесен в список экстремистов и террористов), обвиняемого в экстремизме и распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России (ВС РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии