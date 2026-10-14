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Прилет во время разговора: работу журналистов «Известий» под Луганском прервал вражеский дрон

Прилет во время разговора: работу журналистов «Известий» под Луганском прервал вражеский дрон

Тем временем, ВСУ поменяли тактику ведения воздушных боев. Если раньше вражеские дроны запускались со специальных аэростатов, то теперь — аэростаты со взрывчаткой отдельно, и беспилотники тоже отдельно.

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