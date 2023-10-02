Почему после умывания стягивает кожу?

Уход за кожей — важный пункт в деле сохранения ее здоровья, красоты и молодости. Однако после умывания, которое, казалось бы, должно освежить и увлажнить кожу, человек может испытывать ощущение дискомфорта, стянутости и избыточной сухости.
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