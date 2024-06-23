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Ройс Хэмм и Би Джей Джонсон – в десятке лучших данков сезона-2023/24 Единой лиги ВТБ

Ройс Хэмм и Би Джей Джонсон – в десятке лучших данков сезона-2023/24 Единой лиги ВТБ

Первые места в Топ-10 заняли форварды Ройс Хэмм («Астана») и Би Джей Джонсон («Парма»). .

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