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"Наташа, попала!": Киев славил украинку, сбившую гиперзвук. Теперь стало известно, что она взорвала

"Наташа, попала!": Киев славил украинку, сбившую гиперзвук. Теперь стало известно, что она взорвала

"Наташа, попала!": Киев славил украинку, сбившую гиперзвук. Теперь стало известно, что она взорвала Киев через свои подконтрольные медиа прославляет украинку, которая, как утверждается, сбила русскую гиперзвуковую ракету из простого ПЗРК.

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Комментарии
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Олег Самойлов
А огурцы в банках были? Или только помидоры?
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4 час.
ВУ
Варлам Устрялов
натовцы могут быть точнее. :(
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4 час.
Людмила Хурамшина
Амеры просто легализовали то что они делают уже давно. Пишу из Курска.  Здесь с марта месяца. Наши ребята пво отлично их сбивают.
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2 час.

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