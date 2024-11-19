"Наташа, попала!": Киев славил украинку, сбившую гиперзвук. Теперь стало известно, что она взорвала Киев через свои подконтрольные медиа прославляет украинку, которая, как утверждается, сбила русскую гиперзвуковую ракету из простого ПЗРК.
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