МО сообщило об уничтожении девяти дронов ВСУ и безэкипажного катера

Минобороны России 1 февраля сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали девять украинских беспилотников над тремя регионами РФ, в то время как дежурные огневые средства уничтожили следовавший к Крыму безэкипажный катера на северо-западе Черного моря.