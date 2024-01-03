Президент Украины Владимир Зеленский совершил ряд ошибок, которые привели его к краху. Как отметил лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук 3 января, одна из таких ошибок — переход на нацистскую идеологию.