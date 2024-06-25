Консул РФ в Гонконге обсудил культурное сотрудничество с коллегой из Гонконга

Вопросы активизации культурно-гуманитарного сотрудничества обсудили на встрече генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов и руководитель бюро по культуре, спорту и туризму правительства Гонконга Кевин Ёнг, говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в Telegram.
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