Консул РФ в Гонконге обсудил культурное сотрудничество с коллегой из Гонконга

Вопросы активизации культурно-гуманитарного сотрудничества обсудили на встрече генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов и руководитель бюро по культуре, спорту и туризму правительства Гонконга Кевин Ёнг, говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в Telegram.