Беспилотное судно водоизмещением 368 тонн впервые продемонстрировало автономное управление в ходе морских испытаний / © HD Hyundai Трех с половиной часовое испытание проводилось на переоборудованном беспилотном надводном судне водоизмещением 368 тонн, которое ранее эксплуатировалось ВМС США.
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