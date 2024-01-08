Русские, где GPS? Финны в панике - Калининград в одиночку заглушил всю Балтику

ВладимиР

Вот интересно, глава госдепа пиндосии и вправду полный кретин или очень правдоподобно притворяется. Его, полного кретина, возмущает, что российские пилоты действуют неоправданно жестко против их авианосца. А ты, мудак безмозглый, не задумывался над тем, что делает твое ржавое корыто за 10000 км от берегов своей страны и в 100 км от берегов России!