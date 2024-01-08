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Русские, где GPS? Финны в панике - Калининград в одиночку заглушил всю Балтику

Русские, где GPS? Финны в панике - Калининград в одиночку заглушил всю Балтику

К натовским учениям готовится и Россия: Калининград глушит всю Балтику Автор:  КОШКИН Из открытых источников Финские военные эксперты начинают чуть ли не истерически бить тревогу.

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Комментарии
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ВладимиР
Вот интересно, глава госдепа пиндосии и вправду полный кретин или очень правдоподобно притворяется. Его, полного кретина, возмущает, что российские пилоты действуют неоправданно жестко против их авианосца. А ты, мудак безмозглый, не задумывался над тем, что делает твое ржавое корыто за 10000 км от берегов своей страны и в 100 км от берегов России!
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15 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Западники, а вы что не знали, что вся Россия состоит из одних магнитных бурь? И при чём -  действуют они постоянно.
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15 час.
Андрей Равдин
Правильный вопрос! Ждём ответа.
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15 час.

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