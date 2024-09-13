Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Мариуполю пророчат статус миллионника у моря – смотреть недвижимость едут даже крымчане

Мариуполю пророчат статус миллионника у моря – смотреть недвижимость едут даже крымчане

Автобусное сообщение между Крымом и новыми регионами РФ растет. Регулярное сообщение налажено с городами Херсонщины, Приазовья, Донецкой и Луганской народных республик рассказал в эфире «Радио Крым» директор ГУП РК «Крымавтотранс» Вячеслав Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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