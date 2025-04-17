Коварное Шереметьево...отсель выпустили, обратно не впустили...

Хохлушка осилит дорогу домой, нам такие и даром не нужны. Но в начале статьи нелицеприятно упоминается Светлана Пихта! Насколько я знаю, эта бывшая украинка, ныне гражданка РФ 🇷🇺 с активной пророссийской позицией. Занимается волонтерством, помощью бойцам СВО, частенько бывает в наших новых регионах. Может у автора (либо авторки) какие-то свои личные счёты на почве уровня популярности?

Александр Симаков

Я извиняюсь, а какой уровень популярности у этой Светланы Пикты? Насколько Вы знаете, что она занимается волонтёрством, а не просто пишет об этом в своём канале? Как часто она бывает в новых регионах? А вот насколько мне известно, Светлана Пикта в последнее время (вкупе с Монтян, Подолякой и прочими украинскими экспертами по всем вопросам), активно критикует ФCБ, фильтрацию в Шереметьев выходцев (и не только) с Украины, которые правдами и неправдами пытаются проникнуть в Россиию. Прочтите послежний скрин-шот в к статье. "Народ (России) пытаются раскачать "террором в Шереметьево". И раскачать народ России пытаются не сами пикты с подоляками, а с ИХ ПОМОЩЬЮ, Прочтите эту статью, Вам будет полезно. https://nespeshnyrazgovor.mirtesen.ru/blog/43042603187/Primitivnaya-manipulyatsiya-na-primere-temyi-pro-zlobnyih-agento?utm_referrer=mirtesen.ru