Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Коварное Шереметьево...отсель выпустили, обратно не впустили...

https://t.me/ragulaku/27527   Ждем очередных салоточивых историй от Пыхвы и Вольфа. А парню предоставляется возможность вырасти не хохлом, а нормальным русским человеком.

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Комментарии
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Амара Карпова
Война обнажает правду, срывает маски и показывает истинное лицо человека💯ФСБ МОЛОДЦЫ ребята👍😎 Они работают ОТЛИЧНО👍👊🙏
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11 час.
Николай Герасименко
Хохлушка осилит дорогу домой, нам такие и даром не нужны. Но в начале статьи нелицеприятно упоминается Светлана Пихта! Насколько я знаю, эта бывшая украинка, ныне гражданка РФ 🇷🇺 с активной пророссийской позицией. Занимается волонтерством, помощью бойцам СВО, частенько бывает в наших новых регионах. Может у автора (либо авторки) какие-то свои личные счёты на почве уровня популярности?
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7 час.
Александр Симаков
Я извиняюсь, а какой уровень популярности у этой Светланы Пикты?  Насколько Вы знаете,  что она занимается волонтёрством, а не просто пишет об этом в своём канале?  Как часто она бывает в новых регионах?  А вот насколько мне известно,  Светлана Пикта в последнее время (вкупе  с Монтян, Подолякой и прочими украинскими экспертами по всем вопросам), активно критикует ФCБ, фильтрацию в Шереметьев выходцев (и не только) с Украины, которые правдами и неправдами пытаются проникнуть в Россиию. Прочтите послежний скрин-шот в к статье.  &quot;Народ (России) пытаются раскачать &quot;террором в Шереметьево&quot;.  И раскачать народ России пытаются не сами пикты с подоляками, а с ИХ ПОМОЩЬЮ,  Прочтите эту статью, Вам будет полезно. https://nespeshnyrazgovor.mirtesen.ru/blog/43042603187/Primitivnaya-manipulyatsiya-na-primere-temyi-pro-zlobnyih-agento?utm_referrer=mirtesen.ru
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