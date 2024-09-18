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Адвокат Жорин напомнил о крылатой фразе Пашаева после дела Ефремова

Адвокат Жорин напомнил о крылатой фразе Пашаева после дела Ефремова

Задержание Эльмана Пашаева стало одной из самых громких новостей за последнее время. Бывший адвокат Ефремова попался на подозрении в мошенничестве, которое он провернул с семейством Блиновских, пообещав освобождение.

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