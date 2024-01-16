В Белоруссии создадут третий «узел сопротивления» на случай агрессии Литвы и Польши

Начальник управления боевой подготовки Вооруженных сил Белоруссии Александр Бас во вторник, 16 января, заявил, что в Гродненской области на границе с Литвой и Польшей будет создан укрепрайон, который в случае нападения будет способен выдержать удары артиллерии, – сообщает Sputnik-Ближнее Зарубежье.