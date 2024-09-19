Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Историк: последствия атаки Израиля на «Хезболлу» могут быть кошмарными

Историк: последствия атаки Израиля на «Хезболлу» могут быть кошмарными

Израиль сейчас выглядит абсолютно одержимым в своем желании спровоцировать полномасштабную войну в регионе, заявил «Звезде» профессор истории и директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник.

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