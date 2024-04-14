Матч «Оренбург» — «Пари НН» из-за паводка пройдет без использования VAR

Матч 24‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и командой «Пари Нижний Новгород» пройдет без использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) из-за технических проблем, связанных с паводком в Оренбургской области.
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