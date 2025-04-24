От Обдорска до современности: 30 ямальских культурных проектов получили финансирование

По итогам конкурсов Фонда президентских грантов, Президентского фонда культурных инициатив, регионального конкурса грантов губернатора и конкурса добровольческих инициатив творческие идеи северян получили финансирование в размере более 45 миллионов рублей.
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