Центробанк не готов «капитулировать» перед инфляцией

Центробанк считает, что смягчение денежно-кредитной политики, то есть снижение ключевой ставки, сейчас означало бы капитуляцию перед инфляцией и подтолкнуло бы ее дальше вверх, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления на форуме «Россия зовет».
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