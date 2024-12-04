Центробанк не готов «капитулировать» перед инфляцией

Центробанк считает, что смягчение денежно-кредитной политики, то есть снижение ключевой ставки, сейчас означало бы капитуляцию перед инфляцией и подтолкнуло бы ее дальше вверх, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина во время выступления на форуме «Россия зовет».