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Всё о женщинах

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Адвокат по разводам раскрыл наиболее распространённые ошибки изменников

Адвокат по разводам раскрыл наиболее распространённые ошибки изменников

Неверность является одной из основных причин разводов. Американский семейный адвокат Джеймс Секстон, имеющий многолетний опыт ведения бракоразводных процессов, рассказал об ошибках, которые совершают супруги-изменники.

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